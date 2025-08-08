França detém duas pessoas por sequestrar e prostituir latino-americanas

Duas pessoas foram detidas no sudeste da França acusadas de recrutar jovens mulheres na América Latina como "acompanhantes", antes de sequestrá-las e obrigá-las a se prostituir, anunciou nesta sexta-feira a Promotoria de Aix-en-Provence.

O caso veio à tona quando policiais descobriram em 6 de agosto três jovens mulheres de nacionalidades colombiana e venezuelana em um apartamento em Aix-en-Provence, alugado através de uma plataforma de reservas.

Os agentes prenderam um homem e uma mulher no local e apreenderam mais de 200 mil euros (cerca de 1,26 milhão de reais), a maior parte em dinheiro, indicou em comunicado.