França olha para o passado para adaptar suas casas à mudança climática

Em um pátio interno, "a sombra e a vegetação trazem frescor e, como está construído no interior do edifício, os raios de sol não aquecem diretamente as paredes", explica.

"Frequentemente há uma fonte ou um poço que traz água das profundezas, o que gera ainda mais frescor", lembra Mazzoni.

Esses pátios internos são característicos dos tradicionais palácios marroquinos, das casas romanas (domus), dos palácios venezianos ou das residências otomanas com vestíbulo central coberto.

"Seguindo pelas Rotas da Seda, encontramos torres de vento", os ancestrais do ar condicionado, muito comuns no Irã, que refrescam as habitações através de um sistema de ventilação natural.

Também existem "casas de terra", um material muito isolante que hoje inspira muitos arquitetos, acrescenta Mazzoni.

Outro exemplo são as casas tradicionais provençais, projetadas para se proteger do vento e do sol, sobretudo graças à instalação de uma parreira na fachada sul.