França vive nova onda de calor com temperaturas de até 41ºC

O fogo se espalhou por 17 mil hectares, antes de ser estabilizado na tarde de quinta-feira (7), deixando uma morte. É um dos piores incêndios na França desde a Segunda Guerra Mundial.

O serviço meteorológico Météo-France decretou alerta laranja, o segundo mais alto, em 11 departamentos do sul, nesta sexta-feira, aos quais se somarão mais 17 no sábado, no país.

Com temperaturas de até 41º C no domingo, a Météo-France também alertou para um risco "elevado" de incêndios na região mediterrânea, que poderia agravar a seca e o temor dos viticultores.

"As temperaturas muito altas devem se intensificar no início da próxima semana" e se manter pelo menos até a segunda metade da semana, afirmou o serviço meteorológico.

Em Lyon, a cidade francesa que frequentemente está em alerta por ondas de calor, os moradores se preparam para este novo aumento de temperaturas que devem chegar perto dos 40º C neste fim de semana.

Sob uma pérgola na praça Bellecour, Séléna, uma funcionária de 22 anos da rede de transportes, faz uma pausa: "Tento me proteger do sol", diz.