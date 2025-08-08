Hamas classifica como 'crime de guerra' plano israelense para Gaza

A decisão de ocupar a Cidade de Gaza, anunciada na madrugada desta sexta-feira após uma reunião do gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, "confirma que o criminoso [primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e seu governo nazista não se preocupam com o destino dos reféns", disse o grupo em um comunicado.

"Entendem que expandir a agressão significa sacrificá-los, revelando sua imprudência em relação à vida dos prisioneiros com objetivos políticos que já fracassaram", destaca o movimento islamista.

O Hamas mantém 49 reféns em seu poder, dos quais 27 estariam mortos, desde seu ataque sangrento em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Hamas e seu grupo aliado, a Jihad Islâmica, divulgaram três vídeos de propaganda na semana passada que chocaram Israel e provocaram uma condenação internacional unânime.

Em dois dos vídeos, aparecem dois reféns muito magros e enfraquecidos, um deles cavando sua própria sepultura na escuridão de um túnel.

Em seu comunicado, o Hamas afirma "que não economizará esforços para tomar todas as medidas necessárias para preparar o terreno para um acordo, incluindo avançar para um acordo global para libertar todos os prisioneiros da ocupação de uma só vez, alcançar um cessar-fogo e a retirada das forças de ocupação".