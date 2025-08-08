Incêndio florestal se propaga em Los Angeles, com milhares de evacuados

Um incêndio florestal em uma área montanhosa ao norte de Los Angeles provocou evacuações em dois condados, destruindo quase 2.000 hectares, informaram as autoridades nesta sexta-feira (8).

Pelo menos dez zonas nos condados de Los Angeles e Ventura estão sob ordens de evacuação, com 2.700 residentes deslocados até as 06h GMT (3h em Brasília) desta sexta-feira, indicou à AFP Andrew Dowd, porta-voz do Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura.

Pelo menos 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio, acrescentou.