Mesquita-Catedral de Córdoba está 'a salvo' após incêndio

O dano, prosseguiu Bellido na Cadena Ser, "será terrível, porque tudo que queime em um monumento como a mesquita é terrível, e todo dano é horrível, mas não será uma catástrofe", insistiu o prefeito.

O fogo, explicou ele, começou em uma capela da mesquita, convertida em templo cristão após a conquista cristã da cidade no século XIII.

Nessa capela há "material de limpeza, material audiovisual, todo tipo de material e parece que pode ter sido alguma bateria ou um contato elétrico, que tenha produzido uma primeira faísca" que teria originado o incêndio.

De lá, "se estendeu para parte da cobertura das abóbadas e não passou dessa capela", afirmou o prefeito.

- "Graças a Deus e aos bombeiros" -

O incêndio foi declarado pouco depois das 21h (16h no horário de Brasília) neste monumento declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visitado por mais de dois milhões de pessoas a cada ano, é o testemunho mais notável, junto com a Alhambra de Granada, da presença muçulmana na Espanha.