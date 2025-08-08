'Nenhuma esperança': moscovitas são céticos ante possível encontro Putin-Trump

Arseni, um estudante moscovita de 21 anos, no entanto, não espera "nenhuma decisão" durante a reunião.

Segundo ele, esse encontro se traduzirá em "declarações" que devem incluir frases "vagas e habituais" de Trump, como "estou decepcionado ou estou contente".

"Não tenho nenhuma esperança, honestamente. 'Pense no melhor, mas se prepare para o pior'", acrescenta Irina, advogada de 57 anos, citando um famoso ditado russo.

Nenhuma das pessoas entrevistadas pela AFP quis revelar seu sobrenome.

Sergei, de 28 anos, vendedor de peças de reposição para automóveis, destaca que a ofensiva está "empacada" e que uma reunião Trump-Putin será apenas uma "primeira etapa" antes de uma paz que ainda parece distante.

Mais otimista, Leonid, de 70 anos, acredita que Putin e Trump podem "chegar a um acordo em algo, ainda que seja um cessar-fogo" ao longo da frente de batalha.