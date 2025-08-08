Nova função do Instagram que compartilha localização deixa usuários em alerta

Uma nova função do Instagram que compartilha a localização deixou em alerta nesta semana usuários da rede social, que apontam que ela poderia colocar pessoas em risco ao revelar seu paradeiro sem o seu conhecimento.

O Instagram adicionou uma opção que compartilha localizações em um mapa, semelhante a uma função que seu concorrente Snapchat oferece desde 2017. Dezenas de vídeos e publicações contendo críticas à nova função circulavam hoje nas redes sociais, somando milhares de visualizações.

"A minha estava ativada e o endereço da minha casa aparecia para todos os meus seguidores", publicou a usuária Lindsey Bell, em resposta a um alerta feito pela estrela do reality show "The Bachelor" Kelley Flanagan. "Desativei assim que soube, mas me senti muito mal com isso", acrescentou Lindsey.