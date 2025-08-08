Ouro, carta real e indicações ao Nobel: como ganhar favores de Trump

O CEO da Apple, Tim Cook, foi direto ao ponto: "É ouro 24 quilates (...)". "Uau", reagiu Donald Trump, encantado, ao receber o presente - uma peça feita sob medida pela Corning, fabricante de vidros para iPhone.

A cena ocorreu na quarta-feira passada (8) no Salão Oval da Casa Branca. Um dos muitos esforços exagerados de líderes mundiais e empresários para ganhar os favores do presidente dos Estados Unidos.

O presidente republicano e multimilionário é amante de tudo que brilha, como fica evidente na reforma de seu escritório, que ele encheu de adornos dourados. Ele também gosta de ver seu nome em negrito.