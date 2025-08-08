Primeiro-ministro indiano Modi teve 'boa' conversa com seu 'amigo' Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou, nesta sexta-feira (8), que manteve uma "boa" conversa com seu "amigo", o presidente russo, Vladimir Putin, na qual falaram da Ucrânia e reiteraram seu compromisso para reforçar as relações entre os dois países.

O chefe de governo acrescentou que se congratula de poder "receber o presidente Putin na Índia mais a frente este ano", em um comunicado divulgado nas redes sociais.

"Tive uma conversa detalhada muito boa com meu amigo, o presidente Putin. Em agradeci a ele por ter compartilhado as últimas informações sobre a Ucrânia", disse Modi.