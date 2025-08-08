PSG chega a acordo com Lille para contratar goleiro Lucas Chevalier

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Lille para contratar o goleiro francês Lucas Chevalier, informou uma fonte próxima às negociações à AFP nesta sexta-feira (8).

O goleiro de 23 anos, cuja transferência custaria 40 milhões de euros (R$ 254 milhões na cotação atual), ainda deve passar por exames médicos antes de assinar com o clube parisiense.

A chegada de Chevalier ameaçaria diretamente a condição de titular do italiano Gianluigi Donnarumma, que vem de uma temporada brilhante com o PSG, campeão pela primeira vez da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes, além dos títulos da Copa da França e do Campeonato Francês.