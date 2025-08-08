Putin conversa com principais aliados antes de possível encontro com Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone nesta sexta-feira (8) com seu contraparte chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, antes de um encontro previsto para os próximos dias com o colega americano, Donald Trump, para tentar encerrar o conflito na Ucrânia.

Estes telefonemas acontecem no dia que expira o ultimato dado à Rússia por Trump na semana passada, para obter um avanço nas negociações com a Ucrânia, sob ameaça de novas sanções dos Estados Unidos.

A ofensiva em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, deixou pelo menos dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e grandes destruições.