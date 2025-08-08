Sheinbaum descarta 'invasão ao México' após relatos de ordem de Trump contra cartéis

"Fomos informados de que essa ordem executiva estava a caminho e que não tinha nada a ver com a participação de nenhum militar ou instituição em nosso território", declarou Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum acrescentou que seu governo coopera com os Estados Unidos para enfrentar o problema do narcotráfico.

"Os Estados Unidos não virão ao México com as forças armadas; cooperamos, colaboramos, mas não haverá invasão, isso está descartado, absolutamente descartado e, além disso, já manifestamos isso em todas as chamadas: isso não é permitido, nem faz parte de nenhum acordo", disse a governante.

A presidente garantiu que as agências dos Estados Unidos que têm presença no México" são muito regulamentadas".

A AFP entrou em contato com o Pentágono para confirmar a ordem, mas não obteve resposta.

O governo Trump ameaçou várias vezes o México com tarifas, acusando o país de permitir a entrada de drogas, em particular o letal fentanil, e de migrantes indocumentados em seu território.