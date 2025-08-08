Ter Stegen se diz 'disposto a colaborar' com o Barça após processo disciplinar

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, contra quem o Barcelona abriu um processo disciplinar, declarou nesta sexta-feira (8) que está "plenamente disposto" a colaborar com o clube para resolver sua situação.

Recomendado pela diretoria 'blaugrana' a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência.

O goleiro de 33 anos, que teve retirada a braçadeira de capitão da equipe na quinta-feira, dois dias depois de o clube ter aberto um processo disciplinar contra ele, reconhece em um texto publicado em sua conta no Instagram que os últimos meses foram "especialmente difíceis (...) tanto física como pessoalmente".