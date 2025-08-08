Trafego marítimo é suspenso no estreito de Dardanelos por incêndios na Turquia

As autoridades alertaram que rajadas de vento de 70 a 75 km/h atingirão a região neste fim de semana, quando as previsões indicam temperaturas de até 35 graus Celsius.

Mais de 270 bombeiros e socorristas foram mobilizados, apoiados por oito aviões, quatro helicópteros e 45 caminhões-cisterna, segundo as autoridades.

Fronteira natural entre a Europa e a Ásia, o estreito de Dardanelos conecta, ao longo de 60 quilômetros, o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que banha a costa sul de Istambul e que, por sua vez, se comunica com o Mar Negro através do estreito de Bósforo.

Um total de 45.849 navios atravessaram o estreito de Dardanelos em 2024, segundo o ministério.

A província de Çanakkale é um popular destino turístico que abriga o sítio arqueológico das ruínas da antiga Troia.

No século XX, foi palco da Batalha de Dardanelos (março de 1915 - janeiro de 1916), uma das derrotas mais sangrentas das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial frente ao Império Otomano.