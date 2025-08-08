Trump anuncia que se reunirá com Putin em 15 de agosto no Alasca

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (8) em sua rede Truth Social que seu "tão esperado encontro" com seu par russo, Vladimir Putin, acontecerá no dia 15 de agosto, no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos.

Trump, que prometeu em diversas ocasiões pôr fim à guerra na Ucrânia, conversou várias vezes por telefone com Putin nos últimos meses, mas não se reuniu pessoalmente com ele desde que voltou à Casa Branca em janeiro.

