Trump confirma que se reunirá com Putin "muito em breve"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (8) que se reunirá "muito em breve" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, numa tentativa de pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Vou me reunir muito em breve com o presidente Putin. Teria sido antes, mas suponho que, infelizmente, há medidas de segurança a serem tomadas", disse Trump durante uma cúpula trilateral com os líderes da Armênia e do Azerbaijão. Ele acrescentou que ainda nesta sexta-feira anunciará onde será realizado o encontro.

