Assine UOL
Notícias

Trump menciona futura "troca de territórios" em caso de acordo Rússia-Ucrânia

Trump menciona futura "troca de territórios" em caso de acordo Rússia-Ucrânia

aue-ube/erl/nn/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.