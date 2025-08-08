Trump ordena que Exército combata cartéis da América Latina

Veículos americanos afirmam que Trump assinou em sigilo um decreto para ir mais longe. Citando fontes anônimas, o jornal New York Times afirmou que o presidente ordenou ao Pentágono que comece a usar a força militar contra esses cartéis.

O Wall Street Journal, que citou um funcionário, afirmou que Trump se limitou até o momento a pedir ao Departamento de Defesa que prepare opções. Uma delas consistiria em usar forças especiais e unidades de inteligência, embora qualquer operação aconteceria em coordenação com os países envolvidos, segundo o jornal.

"A principal prioridade de Donald Trump é proteger a pátria, por isso ele tomou a decisão ousada de classificar vários cartéis e grupos como organizações terroristas estrangeiras", ressaltou a porta-voz da Casa Branca Anna Kelly. Em fevereiro, o governo americano ameaçou "abrir as portas do inferno" contra os cartéis, para garantir a segurança na fronteira com o México.

- 'Não haverá invasão' -

"Fomos informados de que haveria esse decreto, e de que ele não tinha a ver com a participação de nenhum militar ou instituição em nosso território", disse hoje a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Os Estados Unidos não virão ao México com militares; cooperamos, colaboramos, mas não vai haver invasão. Isso está absolutamente descartado e, além do que manifestamos em todas as ligações, não é permitido nem faz parte de nenhum acordo", acrescentou Claudia, que ressaltou que as agências dos Estados Unidos com presença no México "são muito reguladas".