Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

"Muitos líderes tentaram pôr fim à guerra, sem êxito até agora, graças a 'TRUMP'", anunciou o presidente americano em sua plataforma, Truth Social, na noite de quinta-feira (7).

Donald Trump, que se considera merecedor do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de mediação em diversos conflitos, especificou que será realizada uma "cerimônia de assinatura da paz" durante uma "cúpula histórica" com a participação do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian.

O líder armênio será recebido na Casa Branca às 14h35 (15h36 de Brasília) para um encontro com Trump, seguido pelo líder do Arzebaijão às 15h15 (16h15 de Brasília).

Às 16h15 (17h15h de Brasília) espera-se que os três líderes assinem o acordo juntos.

As duas ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso assinaram uma declaração conjunta que contempla, em particular, a criação de uma "área de trânsito" que atravesse a Armênia e conecte o Azerbaijão com seu enclave de Najicheván, mais ao oeste, declarou, nesta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

- "TRIPP" -

Esta zona de trânsito, que Baku reivindica há muito tempo, se chamará "Via Trump para a paz e a prosperidade internacionais" ou TRIPP, especificou, em sua sigla em inglês. Os Estados Unidos terão direitos de construção no local.