Uma tripulação deixa Estação Espacial Internacional para voltar à Terra

Depois de passar quase cinco meses no espaço, duas astronautas americanas, um cosmonauta russo e um japonês iniciaram nesta sexta-feira (8) sua viagem de retorno à Terra a bordo de uma cápsula da SpaceX, que deve amerissar neste sábado em frente à costa da Califórnia.

Essa operação concluirá a décima missão de rotação de tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) realizada no âmbito do programa Commercial Crew da Nasa, criado para suceder à era do ônibus espacial em parceria com a indústria privada.

A cápsula Dragon, da empresa do bilionário Elon Musk, desacoplou-se da ISS nesta sexta-feira às 18h15 do horário da costa leste dos Estados Unidos (19h15 de Brasília).