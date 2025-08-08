Primeiro encontro em 6 anos: Putin, Trump e as negociações sobre o fim da guerra

Os presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e Rússia, Vladimir Putin, podem ter um encontro presencial pela primeira vez em seis anos para tentar colocar fim à guerra na Ucrânia.

Confira o que se sabe sobre a possível reunião entre os chefes de Estado:

Um "acordo de princípio"

O último encontro entre os mandatários ocorreu em junho de 2019 em meio a uma cúpula do G20 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano.