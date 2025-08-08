Ventos fortes deixam dois turistas mortos e tráfego perturbado na Grécia

Dois turistas vietnamitas morreram na ilha grega de Milos, no mar Egeu, onde ventos fortes interromperam as conexões marítimas com outras ilhas nesta sexta-feira (8), em meio à temporada de verão em um dos destinos mais visitados da Europa, informou a polícia portuária.

"Um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no mar", perto da praia de Sarakiniko, na ilha de Milos, parte do arquipélago das Cíclades, e "foram levados até o centro de saúde local", informou à AFP uma autoridade da polícia portuária grega.

"Eram turistas vietnamitas que faziam parte de um grupo em um cruzeiro. A mulher caiu na água e o homem aparentemente tentou salvá-la, ambos morreram", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre a causa do incidente.