Wall Street fecha em alta, com expectativa de redução de juros pelo Fed

A bolsa de valores de Nova York encerrou a semana no azul, após uma sessão, nesta sexta-feira (8), sem notícias econômicas significativas e com a expectativa dos investidores de um possível corte dos juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice Nasdaq (+0,98%) bateu um novo recorde pela segunda sessão consecutiva, a 21.450,02 pontos. O S&P 500 (+0,78%) fechou em seu máximo anterior, e o Dow Jones Industrial Average subiu 0,47%.

"O novo catalisador que permitiu aos mercados terem um repique e recuperarem as perdas da semana passada foi uma certa estabilidade das taxas de juros e as expectativas de uma retomada do ciclo de cortes das taxas de juros por parte do Fed", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.