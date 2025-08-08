Xi diz a Putin que China se alegra por trabalho conjunto da Rússia e EUA para melhorar relações

O presidente chinês, Xi Jinping, disse, nesta sexta-feira (8), ao seu contraparte russo, Vladimir Putin, durante um telefonema, que Pequim se alegra de ver a Rússia e Estados Unidos trabalhando para melhorar suas relações, informou a imprensa estatal.

"A China se satisfaz de ver que a Rússia e os Estados Unidos mantêm contato, melhoram suas relações e promovem uma solução política à crise ucraniana", afirmou Xi Jinping ao seu contraparte russo, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

O presidente chinês "destacou que os assuntos complexos não têm soluções simples", e acrescentou que a "China sempre apoiará... a paz e a promoção das negociações", detalhou a televisão pública CCTV.