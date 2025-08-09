Adolescente abre fogo e fere três pessoas em Nova York

Um atirador de 17 anos abriu fogo e feriu três pessoas neste sábado na Times Square, em Nova York, informou a polícia da cidade.

O incidente ocorreu por volta da 1h20, horário local (3h20 em Brasília), após uma discussão, informou um porta-voz da polícia à AFP.

Uma jovem de 18 anos sofreu um ferimento de raspão no pescoço, enquanto um homem de 19 anos e outro de 65 anos ficaram feridos nos membros inferiores.