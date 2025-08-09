Albânia desarticula poderosa rede que traficava cocaína do Paraguai

A Albânia anunciou neste sábado que desarticulou uma poderosa organização de narcotraficantes, que transportava toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa.

Dez suspeitos foram presos durante as operações nos dias 7 e 8 de agosto, nove na Albânia e um na Bélgica, informou a Promotoria da Albânia.

Seis pessoas continuam sendo procuradas. O suspeito detido na Bélgica foi identificado pela imprensa albanesa como Franc Çopja, considerado um dos chefes.