Banqueiro chinês 'desaparecido' foi liberado após investigação, diz fonte próxima

O banqueiro Bao Fan, figura proeminente no setor de tecnologia chinês, foi liberado pelas autoridades chinesas após desaparecer da vida pública há mais de dois anos enquanto "cooperava" com uma investigação, disse um de seus ex-colegas à AFP neste sábado.

O bilionário foi fundamental na ascensão de algumas das gigantes de tecnologia mais importantes da China, supervisionando aberturas de capital de sucesso e a histórica fusão de 2015 entre a gigante de transporte por aplicativo Didi e sua principal concorrente na época, a Kuaidi Dache.

Ele desapareceu em fevereiro de 2023, quando as autoridades lançaram uma operação para investigar vários financistas chineses proeminentes.