Barcelona confirma saída do zagueiro Iñigo Martínez

O Barcelona anunciou neste sábado (9) a saída do zagueiro espanhol Iñigo Martínez, que, segundo a imprensa, vai se transferir para o saudita Al Nassr como agente livre nas próximas horas.

"Queremos agradecer sinceramente a ele por seu profissionalismo, esforço, dedicação e comprometimento durante suas duas temporadas juntos com a camisa blaugrana", escreveu o Barça em um comunicado.

O zagueiro de 34 anos, que chegou ao Barcelona em 2023 após deixar o Athletic Bilbao como agente livre, encerra seu ciclo no time catalão após disputar 71 partidas e marcar três gols.