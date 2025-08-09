Colisão entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no Mato Grosso

Onze pessoas morreram e 45 ficaram feridas em uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus em Mato Grosso, informaram as autoridades neste sábado (9).

O acidente ocorreu às 21h40 de sexta-feira na rodovia BR-163, perto de Lucas do Rio Verde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus que viajava da capital, Cuiabá, para Sinop bateu de frente com uma carreta que transportava sementes de algodão.