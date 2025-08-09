Darwin Núñez deixa Liverpool e acerta com Al Hilal

Esse confronto de ida e volta onvenceu o então técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, a optar pelo uruguaio como substituto no ataque do senegalês Sadio Mané, que havia acabado de assinar com o Bayern de Munique.

A grande sombra de Mané e os € 85 milhões (cerca de R$ 537,7 milhões pela cotação atual) pagos pelo atacante uruguaio pesaram muito sobre os ombros do jogador sul-americano.

Sua estreia com a camisa dos 'Reds' aconteceu na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City (vitória por 3 a 1).

Após começar no banco, Núñez marcou o terceiro gol do seu time, um começo promissor que foi seguido por um balde de água fria na segunda rodada da Premier League, quando recebeu um cartão vermelho por dar uma cabeçada em um zagueiro adversário.

- Gols para a memória -

A sanção resultou em uma suspensão de três jogos que interrompeu sua adaptação à Inglaterra, uma primeira temporada na qual marcou 15 gols em 42 partidas.