Defesa Civil de Gaza informa 10 mortos por disparos e bombardeios israelenses

O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmud Basal, indicou que 10 pessoas morreram neste sábado(9) no território palestino, oito delas por disparos do Exército israelense perto de centros de ajuda.

Pelo menos seis corpos, incluindo o de uma criança, foram levados ao hospital Al Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, junto com trinta feridos, declarou Basal à AFP.

As vítimas foram atingidas por disparos israelenses quando civis se reuniram perto do ponto de distribuição de ajuda da GHF (Fundação Humanitária de Gaza) na estrada principal Salah al Din, no centro do território, afirmou o porta-voz.