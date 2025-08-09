Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano

O designer Willy Chavarria lamentou, neste sábado (9), que as sandálias que criou em conjunto com a Adidas, tenham se "apropriado do nome" do estado mexicano de Oaxaca (sul), depois que o governo deste país os acusou de apropriação cultural.

Autoridades locais haviam denunciado que o modelo Oaxaca Slip-On, elaborado pelo designer americano de origem mexicana Willy Chavarria e a marca de produtos esportivos, imita um desenho tradicional desta região sem autorização de seus criadores autênticos.

"Lamento profundamente que este desenho tenha se apropriado do nome e não tenha sido desenvolvido em associação direta e significativa da comunidade de Oaxaca", disse o artista em declaração enviada à AFP.