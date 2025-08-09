Governo brasileiro 'deplora' plano israelense de ocupar a Cidade de Gaza

O Brasil declarou neste sábado (9) que "deplora" o plano de Israel de tomar controle da Cidade de Gaza, uma decisão que, na opinião do governo, deve "agravar a catastrófica situação humanitária" no território palestino.
Na sexta-feira, o gabinete de segurança israelense aprovou planos para lançar operações em larga escala e ocupar a Cidade de Gaza, o que desencadeou uma onda de indignação em todo o mundo.
"O governo brasileiro deplora a decisão do governo israelense de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo nova incursão à Cidade de Gaza, medida que deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pediu "a retirada completa e imediata das tropas israelenses" de Gaza e reiterou a urgência de um "cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária".
Durante a cúpula dos BRICS em julho, no Rio de Janeiro, Lula chamou a atenção para a necessidade de não permanecer "indiferentes ao genocídio" de Israel em Gaza.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta pressão cada vez maior para garantir um cessar-fogo que interrompa a fome em Gaza e liberte os reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas.
A guerra começou em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em Israel que causou 1.219 mortes, em sua maioria de civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.
As represálias israelenses resultaram em mais de 61.000 mortos, também em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.
