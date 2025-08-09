Governo venezuelano denuncia apreensão de explosivos

Insistindo no "perigo" que o material representava, Cabello afirmou que foram apreendidas "1.137 caixas" de explosivos, que continham "54.000 cargas ocas".

Ele detalhou que oito pessoas foram detidas e que outras 10 a 12 ainda eram procuradas.

Ao menos 15 pessoas já tinham sido detidas no âmbito da operação em Caracas, onde o governo informou a descoberta de uma sacola com bananas de dinamite em uma praça comercial.

O ministro voltou a acusar a oposição, mencionando "vínculos desta gente com setores da oposição radicais, supostamente dirigidos pela senhora [María Corina] Machado da clandestinidade".

"Temos informação muito clara de onde está. [Encontra-se] Protegida neste momento", acrescentou, em alusão à líder opositora.

Machado vive na clandestinidade desde as eleições presidenciais de julho de 2024. A oposição, que nega sua participação em complôs, reivindica a vitória nesse pleito e assegura que o governo cometeu fraude para permitir que Maduro obtivesse um terceiro mandato de seis anos.