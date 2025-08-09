Guardiola diz que Rodri não estará totalmente em forma até setembro

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou que o meio-campista espanhol Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro e que ficou de fora de quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho, só estará totalmente recuperado após a janela de jogos internacionais de setembro.

Depois de se recuperar da lesão, o meia da seleção da Espanha voltou à boa forma na Copa do Mundo de Clubes, mas na última partida do clube inglês naquele torneio, uma derrota nos pênaltis para o Al-Hilal nas oitavas de final, ele se lesionou novamente, dessa vez na virilha.

"Rodri está melhorando, mas teve uma lesão séria no último jogo contra o Al-Hilal, que durou de cinco a seis semanas", revelou Guardiola, cuja equipe disputa um amistoso contra o Palermo neste sábado (9) sem o jogador espanhol, que não foi convocado para a viagem à Sicília.