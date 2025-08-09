Histórica mesquita espanhola de Córdoba reabre após incêndio

O templo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e visitado por mais de dois milhões de pessoas todos os anos, abriu suas portas no sábado às 10h locais e fechará às 19h, em seu horário habitual, com apenas a área onde ocorreu o incêndio fechada ao público, informou um porta-voz por telefone à AFP.

O incêndio foi declarado na sexta-feira pouco após as 21h locais em uma capela da mesquita, convertida em templo cristão após a conquista cristã da cidade, no século XIII.

O fogo mal começara e já circulavam numerosos vídeos nas redes sociais mostrando o templo em chamas.

Nesta manhã, ainda havia vários veículos de bombeiros e da polícia em uma rua próxima, enquanto os turistas faziam fila para entrar.

As chamas atingiram uma capela do setor de Almanzor, em referência à ampliação da mesquita realizada por este líder andaluz no século X. Esta área estava isolada neste sábado.

Os bombeiros controlaram rapidamente o incêndio e o prefeito de Córdoba declarou aos meios de comunicação espanhóis que o monumento estava "a salvo".