Homem mata policial perto de centro de saúde em Atlanta

Um atirador matou um policial perto da sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em Atlanta nesta sexta-feira(9), antes de ser encontrado morto, disseram autoridades.

Os disparos ocorreram antes das 17h locais (18h em Brasília), disse o chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, durante uma coletiva de imprensa.

O suspeito, que provavelmente agiu sozinho, segundo a polícia, foi encontrado morto no segundo andar de uma farmácia próxima, vítima de um ferimento à bala que ele mesmo pode ter disparado.