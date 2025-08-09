Jen Pawol se torna a 1ª mulher a arbitrar na liga americana de beisebol

Jen Pawol se tornou a primeira mulher a arbitrar na Major League Baseball (MLB) neste sábado (9), atuando na primeira base durante um jogo entre o Miami Marlins e o Atlanta Braves.

A árbitra de 48 anos alcançou esse marco histórico no Truist Park, em Atlanta, no primeiro jogo de uma rodada dupla, após ser promovida esta semana após arbitrar em mais de 1.200 jogos de ligas menores.

"Estou ciente da importância. Estou ciente da magnitude", disse Pawol antes do jogo. "Assim que comecei a arbitrar, pensei: 'Isso é para mim'".