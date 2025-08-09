Líbano condena interferência 'inaceitável' do Irã sobre desarmamento do Hezbollah

O Ministério das Relações Exteriores libanês condenou, neste sábado (9), a "interferência flagrante e inaceitável" do Irã, que expressou "oposição" à decisão libanesa de desarmar o Hezbollah, um aliado iraniano.

O ministério "condena as recentes declarações de Ali Akbar Velayati, conselheiro do líder supremo da República Islâmica do Irã, uma interferência flagrante e inaceitável nos assuntos internos do Líbano", afirmou em comunicado.

Velayati havia declarado pouco antes que "a República Islâmica do Irã se opõe ao desarmamento do Hezbollah, pois o Irã sempre ajudou ao povo libanês e à Resistência, e continua a fazê-lo".