Líderes europeus apelam para manter a pressão sobre a Rússia antes da cúpula Trump-Putin

Neste domingo, os principais líderes europeus assinaram uma declaração na qual afirmaram que "apenas uma abordagem que combine uma diplomacia ativa, o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Federação Russa" poderá pôr fim à guerra entre Ucrânia e Rússia.

"Aplaudimos o trabalho do presidente Trump para deter o massacre na Ucrânia" e "estamos prontos para apoiar esse trabalho no plano diplomático, além de manter nosso substancial apoio militar e financeiro à Ucrânia", e também "manter e impor medidas restritivas contra a Federação Russa", indicaram os líderes europeus.

Entre os signatários da declaração estão o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o chanceler alemão Fiedrich Merz, os premiês polonês Donald Tusk e o britânico Keir Starmer, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone no sábado com Vladimir Putin e expressou a disposição do Brasil em contribuir para uma solução pacífica. Putin agradeceu a Lula por seu "empenho e interesse no tema", segundo uma nota da Presidência brasileira.

As três rodadas de negociações entre Rússia e Ucrânia realizadas este ano não renderam frutos, e ainda não está claro se uma cúpula contribuirá para aproximar a paz.

- Cúpula no Alasca -

A invasão russa da Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, deixou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e grandes danos.