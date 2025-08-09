Mais de 300 são detidos em ato em Londres em apoio a organização pró-Palestina

A polícia esclareceu ter detido ou estar "em processo de detenção" de todas as pessoas que carregavam o cartaz "Eu me oponho ao genocídio, apoio a Palestine Action".

No local, manifestantes exibiram outros cartazes como "Agir contra o genocídio não é um crime" ou "Palestina Livre".

A Palestine Action foi incluída em julho na lista de organizações consideradas "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo perpetrados por seus ativistas, especialmente em uma base da força aérea.

O governo britânico afirma que os simpatizantes "desconhecem a verdadeira natureza" da Palestine Action.

"Não é uma organização não violenta", garantiu a ministra do Interior, Yvette Cooper, dizendo possuir "informações preocupantes" sobre seus projetos.

Pertencer a um grupo proibido ou incitar apoio a ele pode resultar em até 14 anos de prisão no Reino Unido.