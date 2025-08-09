Messi vai ficar de fora do clássico do Inter Miami contra o Orlando, diz Mascherano

Lionel Messi vai ficar de fora do clássico da Flórida entre Inter Miami e Orlando City no domingo, pela 28ª rodada da MLS, disse seu técnico Javier Mascherano neste sábado (9), mas mesmo assim garantiu que a recuperação do astro argentino está evoluindo bem.

"Ele não está disponível para amanhã", disse o treinador aos repórteres. "Leo está bem, seria loucura correr o risco de levá-lo para Orlando amanhã, por causa de tudo o que está por vir".

Messi, de 38 anos, sofreu uma "leve lesão muscular" na perna direita no início da partida da primeira fase da Leagues Cup em que o Inter venceu o Necaxa nos pênaltis, no último sábado, segundo informou seu clube.