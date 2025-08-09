Assine UOL
Minuto de silêncio em Nagasaki lembra 80 anos do lançamento da bomba atômica

Nagasaki observou um minuto de silêncio neste sábado (9) em memória do momento em que a bomba atômica caiu sobre a cidade japonesa há 80 anos, enquanto o sino restaurado de uma igreja foi ouvido pela primeira vez desde o ataque.

Às 11h02 locais de 9 de agosto de 1945, três dias após Hiroshima, Nagasaki sofreu o horror da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos. Cerca de 74.000 pessoas perderam a vida nessa cidade do sudoeste do Japão, que se somaram às 140.000 vítimas de Hiroshima.

