Nagasaki relembra 80 anos da bomba atômica com repicar de sino icônico

"Os confrontos se intensificam em diversos locais devido a um círculo vicioso de enfrentamento e divisão. Uma crise que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade, como uma guerra nuclear, paira sobre todos os que vivemos neste planeta", acrescentou, debaixo de uma chuva torrencial, que parou para o minuto de silêncio.

Esta robusta participação internacional, que bateu todos os recordes, foi marcada pela presença da Rússia, que não tinha sido convidada desde a invasão da Ucrânia, em 2022.

Israel, cujo embaixador tampouco foi convidado no ano passado em protesto pelo conflito em Gaza, provocando o boicote da cerimônia por parte de representantes dos demais países do G7, também esteve presente.

Hiroshi Nishioka, um sobrevivente de 93 anos que estava a apenas três quilômetros do epicentro, relatou diante de todos os participantes o horror que viveu quando era adolescente.

"Inclusive os mais afortunados (que não sofreram ferimentos graves) começaram, pouco a pouco, a sangrar pelas gengivas e a perder cabelo, e morreram pouco a pouco", lembrou. "Embora a guerra tivesse terminado, a bomba atômica trouxe consigo um horror invisível".

- "Acontecimentos reais" -

Símbolo desta comemoração, o sino da imponente catedral da Imaculada Conceição, que foi destruída na explosão, soou pela primeira vez em 80 anos.