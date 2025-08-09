PSG oficializa contratação do goleiro Lucas Chevalier, do Lille

De acordo com fontes próximas às negociações, a transferência teria sido finalizada por US$ 46 milhões (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual) e o contrato seria de cinco anos.

Chevalier é regularmente convocado pela seleção francesa, embora ainda não tenha estreado pelos 'Bleus'.

Sua estreia no gol do PSG pode acontecer na quarta-feira, na Supercopa da Europa, contra o Tottenham, em Udine, na Itália.

Após disputar 127 partidas pelo Lille, Chevalier chamou a atenção principalmente em suas dez partidas da Liga dos Campeões na temporada passada.

Ele brilhou especialmente contra o Real Madrid (1-0) e o Atlético de Madrid (3-1), com atuações que contribuíram para a vitória da sua equipe.

Sua chegada a Paris levanta muitas questões, depois que o italiano Gianluigi Donnarumma foi peça-chave em uma temporada histórica para a equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique.