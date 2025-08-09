Putin telefona para Lula e líderes falam sobre guerra na Ucrânia e BRICS

Lula "enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário", acrescentou o comunicado.

Em outra nota, o Kremlin ressaltou que o presidente brasileiro "expressou apoio aos esforços destinados a ajudar a resolver a crise ucraniana".

Trump e Putin vão se encontrar em 15 de agosto no Alasca, estado americano próximo à Rússia, para tentar pôr fim ao conflito na Ucrânia, apesar das múltiplas advertências ucranianas e de países europeus de que Kiev deveria participar das negociações.

Ao anunciar a cúpula com Putin, Trump disse que "haverá algum intercâmbio de territórios", mas horas depois, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que "os ucranianos não entregarão sua terra ao ocupante".

O Palácio do Planalto lembrou que Brasil e China lançaram, em setembro de 2024, "um grupo de amigos" para se colocar à disposição das partes quando quisessem discutir a paz.

Desde que voltou ao poder, em 2023, Lula tem tentado mediar o conflito desencadeado pela invasão russa do território ucraniano, em fevereiro de 2022. Mas tem sido apontado por críticos de Moscou por equiparar o agressor ao agredido.