Reforçado, Liverpool disputa com Crystal Palace o 1º título da temporada

A tradicional partida que abre a temporada na Inglaterra coloca frente a frente os campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra da temporada anterior.

"Normalmente, você precisa jogar muitas partidas antes de ganhar qualquer coisa", disse Slot na coletiva de imprensa antes do jogo.

"Agora temos a chance de ganhar algo no início da temporada. Infelizmente, estamos enfrentando um time muito bom, o Crystal Palace, que é muito difícil de derrotar".

"Eles mostraram isso na última final (da Copa da Inglaterra)", lembrou o técnico holandês.

O Palace, de Londres, disputará sua primeira Supercopa da Inglaterra após derrotar o Manchester City por 1 a 0 em maio e conquistar a Copa da Inglaterra pela primeira vez.

No entanto, a euforia dos 'Eagles' sofre um golpe após o rebaixamento da Liga Europa (a segunda competição mais importante da Uefa) para a Conference League (terceira) devido a uma violação das regras de multipropriedade do clube.