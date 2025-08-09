Swiatek vence em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati; Bia Haddad é eliminada

A tenista polonesa Iga Swiatek não teve grandes dificuldades em sua estreia no torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, para vencer a russa Anastasia Potapova com parciais de 6-1 e 6-4 neste sábado (9), em que a brasileira Beatriz Haddad Maia (21ª) foi eliminada.
Swiatek, número três do mundo, chegou às semifinais nas duas últimas edições, mas Cincinnati continua sendo um dos dois únicos torneios de nível WTA 1000 ? junto com o do Canadá ? em que ela nunca conseguiu chegar a uma final.
A terceira cabeça de chave avançou para a terceira rodada em apenas 74 minutos, salvando quatro dos cinco break points que enfrentou.
"Eu queria jogar de forma sólida, mas também intensa", disse Swiatek. "Nos momentos importantes, elevei meu nível para garantir a vitória".
Com este triunfo, a polonesa chega a 64 vitórias consecutivas no início de uma competição da WTA, igualando o recorde de Monica Seles, estabelecido entre 1990 e 1996.
Bia Haddad (21ª), atualmente a jogadora sul-americana mais bem ranqueada e décima oitava cabeça de chave, perdeu para a jovem australiana Maya Joint (44ª) por 6-4, 4-6 e 6-4.
A paulista de 29 anos sentiu uma fisgada na perna direita no terceiro set, mas seguiu até o fim do jogo.
Bia Haddad também havia sido eliminada em sua estreia no WTA 1000 de Montreal no fim de julho ao perder para a holandesa Suzan Lamens.
Já a espanhola Jessica Bouzas (49ª) conquistou uma vitória surpreendente ao derrotar a equatoriana-canadense Leylah Fernández (26ª) por 6-3 e 6-3.
--- Resultados do WTA 1000 de Cincinnati:
- Segunda rodada:
Emma Raducanu (GBR/N.30) x Olga Danilovic (SRB) 6-3, 6-2
Jessica Bouzas (ESP) x Leylah Fernandez (CAN/N.21) 6-3, 6-3
Taylor Townsend (EUA) x Liudmila Samsonova (RUS/N.13) 6-2, 6-4
Aoi Ito (JPN) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.27) 6-1, 4-6, 6-4
Madison Keys (EUA/N.6) x Eva Lys (ALE) 1-6, 6-3, 7-6 (7/1)
Iga Swiatek (POL/N.3) x Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4
Marta Kostyuk (UCR/N.25) x Tatjana Maria (ALE) 6-0, 6-1
Sorana Cirstea (ROM) x Magdalena Frech (POL/N.22) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4
Yuan Yue (CHN) x Diana Shnaider (RUS/N.14) 6-4, 1-6, 6-3
Ekaterina Alexandrova (RUS/N.12) x Lulu Sun (NZL) 6-4, 6-2
Maya Joint (AUS) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-4, 4-6, 6-4
str/raa/cl/aam
