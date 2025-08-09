Tremor de 5,9 graus sacode fronteira entre Guatemala e México

Um sismo de 5,9 graus com epicentro no oceano Pacífico sacudiu neste sábado (9) a fronteira entre a Guatemala e o México sem que até agora tenham sido relatadas vítimas ou danos, informaram os serviços sismológicos.

O país centro-americano tem sido atingido nas últimas semanas por uma série de fortes sismos que deixaram cerca de uma dezena de mortos e milhares de afetados.

O movimento telúrico deste sábado foi registrado às 14h40 locais (17h40 em Brasília) a 101 km a sudoeste da cidade costeira guatemalteca de Champerico, na fronteira marítima dos dois países, e a 9 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).